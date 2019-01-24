Овечкин избежал сотрясения, столкнувшись с Оши

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Форвард гостей Александр Овечкин в середине первого периода столкнулся с одноклубником Ти Джеем Оши. Затем его зазвали в раздевалку на обследование по поводу сотрясения. Вскоре россиянин вернулся на лёд и забросил 37-ю шайбу в сезоне, увеличив отрыв от преследователей в снайперской гонке.

Посмотреть видео столкновения можно в YouTube на канале Sportsnet.

Также в этой встрече на его счету 2 минуты штрафа (удаление реализовано), показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.12 на льду.