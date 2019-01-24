Кэри Прайс сравнялся с Руа и Плантом по количеству сезонов с 20 победами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду обыграл «Аризону Койотс» со счётом 2:1.

Голкипер хозяев Кэри Прайс отразил 30 бросков из 31 и одержал 20-ю победу в нынешнем регулярном чемпионате. В 12 матчах с «койотами» вратарь проигрывал лишь однажды. По количеству сезонов с 20 выигрышами он повторил результат Патрика Руа и Жака Планта – по 9.

У Марка-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс») 11 таких сезонов, у Роберто Луонго («Флорида Пантерз») – 12, у Хенрика Лундквиста (Нью-Йорк Рейнджерс») – 13.

«Монреаль» одержал пять побед в шести последних матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко.