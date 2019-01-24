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Овечкин — лучший среди действующих игроков по очкам в матчах с «Торонто»

Овечкин — лучший среди действующих игроков по очкам в матчах с «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Форвард гостей Александр Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне, увеличив отрыв от преследователей в снайперской гонке. Также россиянин является лучшим среди действующих игроков НХЛ по очкам в матчах с «Торонто». В 46 встречах на его счету 66 очков – 37 голов и 29 результативных передач.

В прошедшей игре на счету Овечкина 2 минуты штрафа (удаление реализовано), показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.12 на льду.

«Вашингтон» проиграл семь матчей регулярного чемпионата подряд впервые с сезона-2013/14.

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