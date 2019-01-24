Овечкин: уверен, Фёдоров очень рад, что именно я повторил его рекорд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после выездного поражения в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6) прокомментировал повторение рекорда Сергея Фёдорова по очкам в НХЛ среди россиян.

«Уверен, что Фёдоров очень рад, что именно я повторил его рекорд, а не кто-то другой», — цитирует Овечкина журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

«Это значит многое. Очевидно, мечта сбылась. Быть номером один, сравнявшись с легендой по очкам в моей карьере, это удивительно», — сказал Овечкин в интервью Sportsnet.

Овечкин забросил шайбу в игре с «Торонто», и теперь на его счету стало 1179 (644+535) баллов за карьеру. У Фёдорова столько же очков, но при этом Сергей сыграл на 195 матчей больше, чем Овечкин.