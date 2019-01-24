«Каролина» победила «Ванкувер», Нидеррайтер оформил второй дубль после обмена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду проиграл «Каролине Харрикейнз» — 2:5.

Первый и третий периоды матча выдались безголевыми, а все семь шайб были заброшены во второй трети. В составе «Кэнакс» отличись Джош Ливо и Свен Берчи. В составе победителей дубль на счету Нино Нидеррайтера, по разу успех праздновали Грег Маккегг, Даги Хэмилтон и Теуво Терявяйнен. Финский форвард стал самым результативным игроком в этом матче, на его счету гол и две результативные передачи.

Нидеррайтер оформил второй дубль за «Каролину» после крупного обмена из «Миннесоты Уайлд». 26-летний форвард в этом сезоне забросил 9 шайб в 46 матчах за «Уайлд» и уже 4 шайбы в 3 играх за «ураганов».