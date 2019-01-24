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«Каролина» победила «Ванкувер», Нидеррайтер оформил второй дубль после обмена

«Каролина» победила «Ванкувер», Нидеррайтер оформил второй дубль после обмена
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду проиграл «Каролине Харрикейнз» — 2:5.

Первый и третий периоды матча выдались безголевыми, а все семь шайб были заброшены во второй трети. В составе «Кэнакс» отличись Джош Ливо и Свен Берчи. В составе победителей дубль на счету Нино Нидеррайтера, по разу успех праздновали Грег Маккегг, Даги Хэмилтон и Теуво Терявяйнен. Финский форвард стал самым результативным игроком в этом матче, на его счету гол и две результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2:5
0:0, 2:5, 0:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Нидеррайтер (Терявяйнен, Ахо) – 21:54 (5x4), 1:1 – Ливо (Стечер, Хорват) – 22:57 (5x5), 2:1 – Берчи (Петтерссон, Бёзер) – 25:14 (5x5), 2:2 – Маккегг (Мяэналанен, Хэмилтон) – 26:53 (5x5), 2:3 – Нидеррайтер (Ахо) – 33:17 (5x5), 2:4 – Хэмилтон (Терявяйнен) – 33:42 (5x5), 2:5 – Терявяйнен (Маккегг, Славин) – 36:32 (5x5)

Нидеррайтер оформил второй дубль за «Каролину» после крупного обмена из «Миннесоты Уайлд». 26-летний форвард в этом сезоне забросил 9 шайб в 46 матчах за «Уайлд» и уже 4 шайбы в 3 играх за «ураганов».

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