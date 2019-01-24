Элиас Петтерссон повторил достижение Евгения Малкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду проиграл «Каролине Харрикейнз» — 2:5.

Результативной передачей в составе «Ванкувера» отметился шведский новичок Элиас Петтерссон. Благодаря этому Элиас набрал 45 (23+22) очков в 40 матчах в нынешнем сезоне. Таким образом, Петтерссон повторил достижение Евгения Малкина (сезон-2006/07) по очкам за 40 игр со старта карьеры в лиге. Больше них за последние 25 лет на аналогичном отрезке набирали только Александр Овечкин (48 очков, сезон-2005/06) и Сидни Кросби (46, 2005/06).

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.