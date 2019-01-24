Белльмар: Суббэн засунул перчатку мне в рот и начал орать, что его укусили

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Пьер-Эдуар Белльмар объяснил укус защитника «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэна. Нападающий «рыцарей» укусил Суббэна за палец в матче регулярного чемпионата, который закончился победой «Нэшвилла» (2:1). Арбитры не расценили действия француза как нарушение правил. При этом сам Суббэн по итогам эпизода был наказан двойным малым штрафом.

«Суббэн засунул перчатку мне в рот, я словно задыхался в этот момент. Потом он начал этой рукой тащить меня на себя, так всё и случилось. После этого он начал орать, что я его укусил. Но если засунуть руку другому человеку в рот, то конечно, почувствуешь зубы. Мне интересно, какого чёрта он от меня хотел. Он подъехал ко мне и начал говорить со мной, но тут подъехал Ривз и заступился за меня.

Не знаю, почему Суббэн сейчас сходит с ума. Что я мог сделать в ситуации, когда его перчатка находится у меня во рту? Я не ношу капу, поэтому он и почувствовал укус. Почему его удалили на четыре минуты? Слушай, не знаю, что тебе сказать. Они дали ему две минуты, Ривзу дали две минуты. После этого снова подъехал, может быть, за это и дали. В третьем периоде Суббэн несколько раз пытался провести против меня силовой приём. Мы проиграли игру, и это уже не имеет значения», — приводятся слова Белльмара в «твиттере» SinBin.vegas.