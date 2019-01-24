Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри, забросивший три шайбы в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (6:3). Форвард канадского клуба оформил пятый хет-трик за карьеру в НХЛ. Дважды ему ассистировал Вильям Нюландер.

Второй звездой признан форвард «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2).

Замкнул тройку лучших голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, отразивший 47 из 48 бросков в игре с «Вегас Голден Найтс» (2:1). Сарос установил личный рекорд по количеству сейвов.