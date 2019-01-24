«Амур» — «Авангард»: Алексей Мурыгин сыграет против бывшей команды

Стали известны составы «Амура» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 января, начало игры — в 12:00 мск. В составе хозяев место в воротах займёт Алексей Мурыгин, начинавший этот сезон в стане «ястребов».

«Амур»:



Мурыгин (Аликин);

Йордан— Камалов, Зогорна — Пьянов — Горшков;

Грбас— Атюшов, Дедунов — Железков — Руденков;

Кондратьев— Коларж, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Лазарев;

Журавлёв, Кацуба— Кузнецов— Попугаев.

«Авангард»:



Налимов (Бобков);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Тальбо— Семёнов — Петров;

Мартынов, Фисенко— Стась — Манукян, Яремчук.