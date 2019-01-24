«Амур» — «Авангард»: Алексей Мурыгин сыграет против бывшей команды

Стали известны составы «Амура» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 января, начало игры — в 12:00 мск. В составе хозяев место в воротах займёт Алексей Мурыгин, начинавший этот сезон в стане «ястребов».
«Амур»:
Мурыгин (Аликин);
Йордан— Камалов, Зогорна — Пьянов — Горшков;
Грбас— Атюшов, Дедунов — Железков — Руденков;
Кондратьев— Коларж, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Лазарев;
Журавлёв, Кацуба— Кузнецов— Попугаев.
«Авангард»:
Налимов (Бобков);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Тальбо— Семёнов — Петров;
Мартынов, Фисенко— Стась — Манукян, Яремчук.