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Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по броскам в створ ворот

Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по броскам в створ ворот
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду победил «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин в этой игре трижды попал в створ ворот Фредерика Андерсена. Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по броскам в створ ворот (5092), превзойдя результат Майка Гартнера (5090). Следующей целью для Александра является результат Эла Макинниса (5157).

Рекорд в этой номинации принадлежит Рэю Бурку (6209), второе место занимает Яромир Ягр (5637), топ-3 замыкает Марсель Дионн (5363). На четвёртом месте располагается Фил Эспозито (5166). Таким образом, Овечкин занимает первое место среди действующих игроков НХЛ.

Овечкин велик, «Вашингтон» жалок. Рекорд капитана не спас от нового разгрома
34 пропущенных гола за 6 матчей — с такой игрой Кубки не выигрывают.
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