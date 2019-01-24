Александр Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по броскам в створ ворот

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду победил «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин в этой игре трижды попал в створ ворот Фредерика Андерсена. Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по броскам в створ ворот (5092), превзойдя результат Майка Гартнера (5090). Следующей целью для Александра является результат Эла Макинниса (5157).

Рекорд в этой номинации принадлежит Рэю Бурку (6209), второе место занимает Яромир Ягр (5637), топ-3 замыкает Марсель Дионн (5363). На четвёртом месте располагается Фил Эспозито (5166). Таким образом, Овечкин занимает первое место среди действующих игроков НХЛ.