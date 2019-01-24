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Дэйли — об Овечкине: быть номером один среди россиян — это монументально

Дэйли — об Овечкине: быть номером один среди россиян — это монументально
Хоккей / НХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин добился монументального достижения, сравнявшись с Сергеем Фёдоровым в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян.

«В НХЛ было много великих хоккеистов из России. Быть номером один среди них — это монументальное достижение. Овечкин заслужил быть на вершине списка, и он должен гордиться этим.

Овечкин всегда был особенным талантом. Очевидно, что он очень мастеровитый хоккеист. Но не менее важны страсть, энтузиазм и азарт, которые он привносит в игру каждый вечер. Мало кто может сравниться с ним по эмоциональности, с которой он играет, и это привлекает наших болельщиков. Овечкина можно смело включать в число лучших игроков в истории хоккея, в этом у меня нет сомнений», — цитирует Дэйли Телеканал «360».

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