«Автомобилист» объявил состав на трёхматчевый выезд

«Автомобилист» отправился на трёхматчевый выезд, информирует официальный сайт клуба. Завтра, 25 января, команда Андрея Мартемьянова сыграет с “Нефтехимиком”, 27 января — с “Металлургом”, а 29 января — с “Ак Барсом”.

В поездку отправились следующие игроки:

Вратари: Якуб Коварж, Андрей Макаров, Владимир Сохатский

Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Кирилл Кольцов, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Даниил Валитов, Никита Трямкин, Алексей Василевский

Нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Евгений Грачёв, Степан Хрипунов, Денис Казионов, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Максим Рассейкин, Стефан Да Коста, Никита Сетдиков

Александр Торченюк отправился в “Горняк”. Александр Кучерявенко, Евгений Чесалин и Виталий Попов восстанавливаются после травм.