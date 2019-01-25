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Прервёт ли «Динамо» серию поражений в дерби со «Спартаком» и другие матчи дня

Прервёт ли «Динамо» серию поражений в дерби со «Спартаком» и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 25 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пройдёт четыре матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Нефтехимик» — «Автомобилист»;
— «Витязь» — «Северсталь»;
— «Динамо» М — «Спартак»;
— «Йокерит» — «Торпедо».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

К предстоящей встрече «Спартак» подходит c шестиматчевой победной серией в матчах с «Динамо». В последний раз бело-голубые обыгрывали принципиального соперника 20 декабря 2016 года.

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