Прервёт ли «Динамо» серию поражений в дерби со «Спартаком» и другие матчи дня

Сегодня, 25 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пройдёт четыре матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Нефтехимик» — «Автомобилист»;
— «Витязь» — «Северсталь»;
— «Динамо» М — «Спартак»;
— «Йокерит» — «Торпедо».
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
К предстоящей встрече «Спартак» подходит c шестиматчевой победной серией в матчах с «Динамо». В последний раз бело-голубые обыгрывали принципиального соперника 20 декабря 2016 года.