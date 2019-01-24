Беттмэн: если бы НХЛ поехала в Пхёнчхан, «Вашингтон» мог не попасть в плей-офф

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что если бы игроки лиги приняли участие в Олимпийских играх 2018 года, то «Вашингтон Кэпиталз» мог бы не попасть в плей-офф.

«Я не думаю, что отказ от Олимпийских игр стал ударом для лиги, ведь у нас получился отличный сезон, который мог быть нарушен. Сейчас люди могут заниматься различными домыслами, так, например, «Вашингтон» мог не попасть в плей-офф и в итоге не выиграть Кубок Стэнли. В феврале они были в разгаре гонки за плей-офф. Таким образом, хотите вы этого или нет, участие в Олимпиаде подрывает целостность сезона НХЛ и оказывает серьёзное влияние на ход всего соревнования.

Нам не нравится ездить на Олимпиаду. А тот факт, что МОК ничего не делает, чтобы повлиять на нашу позицию, является отягчающим фактором. Но, если говорить откровенно, клубы НХЛ всё равно бы предпочли этого не делать», — цитирует функционера Sportsnet.