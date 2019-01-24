«Амур» потерпел десять поражений подряд

Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с хоккейным клубом «Авангард», матч завершился со счётом 0:3. Для «тигров» поражение стало десятым подряд и пятым — под руководством нового главного тренера Александра Гулявцева.

«Амур» проиграл «Авангарду», у Налимова — «сухарь»

В первом периоде подопечные Боа Хартли забросили две шайбы, авторами точных бросков стали Илья Михеев и Максим Чудинов. На 36-й минуте голом отметился защитник Евгений Медведев, упрочивший преимущество «ястребов». Больше голов в матче забито не было, «сухарь» оформил голкипер «Авангарда» Иван Налимов.