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«Адмирал» одолел «Сибирь», прервав победную серию соперника

«Адмирал» одолел «Сибирь», прервав победную серию соперника
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу над новосибирской «Сибирью», матч завершился со счётом 4:2. «Моряки» выиграли три из пяти последних матчей, подопечные Александра Андриевского прервали серию из четырёх побед.

Счёт на 6-й минуте открыли гости: отличился нападающий Юкка Пельтола. До конца первого периода «Адмирал» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря голам Владимира Бутузова и Войтеха Полака. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество усилиями Кирилла Дьякова и Бутузова, оформившего дубль. На 55-й минуте Николай Демидов сократил отставание «Сибири», установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
4:2
2:1, 2:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Пельтола (Принс, Брюле) – 05:18 (5x5), 1:1 – Бутузов (Черников) – 12:21 (5x4), 2:1 – Полак – 14:03 (5x5), 3:1 – Дьяков (Мерескин, Воронин) – 28:14 (5x5), 4:1 – Бутузов (Мищенко, Козловский) – 38:15 (5x4), 4:2 – Демидов (Миловзоров) – 54:44 (4x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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