«Адмирал» одолел «Сибирь», прервав победную серию соперника

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу над новосибирской «Сибирью», матч завершился со счётом 4:2. «Моряки» выиграли три из пяти последних матчей, подопечные Александра Андриевского прервали серию из четырёх побед.



Счёт на 6-й минуте открыли гости: отличился нападающий Юкка Пельтола. До конца первого периода «Адмирал» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря голам Владимира Бутузова и Войтеха Полака. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество усилиями Кирилла Дьякова и Бутузова, оформившего дубль. На 55-й минуте Николай Демидов сократил отставание «Сибири», установив окончательный счёт.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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