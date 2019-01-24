Р. Ротенберг: обязательно поздравлю Овечкина лично, он пример для молодёжи

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава тренерского штаба сборной Роман Ротенберг прокомментировал достижение Александра Овечкина, догнавшего Сергея Фёдорова по количеству набранных очков в НХЛ.



«Достижения российских хоккеистов — отдельная гордость за страну и за наш хоккей. Обязательно увидимся, поздравим лично. Овечкин — хороший пример для наших молодых хоккеистов, очень важно, чтобы игроки нашей сборной показывали пример нашей молодёжи. Чем больше у нас будет лидеров, тем больше молодых мальчишек пойдут в хоккей.



Рекорд Гретцки? Овечкин своей игрой показывает, что всё возможно и ничего невозможного нет. Он это доказывает своей результативностью и карьерой, так что всё возможно», — приводит слова Ротенберга сайт телеканала «360».

Овечкин велик, «Вашингтон» жалок. Рекорд капитана не спас от нового разгрома 34 пропущенных гола за 6 матчей — с такой игрой Кубки не выигрывают.