Энрот: не заморачиваюсь по поводу турнирного положения минского «Динамо»

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот поделился впечатлениями от выступления команды в текущем сезоне.



«Думаю, каждый сейчас задаётся вопросом, что же не получилось у команды в этом сезоне. Летом не только я был оптимистом насчёт перспектив «Динамо». Не знаю… Сложно выделить какой-то один фактор, почему всё так сложилось. Я не слишком хорош в подобном анализе. Действительно не знаю… Могу лишь говорить за себя. Чувствую, что сделал всё, что мог. Но с начала сезона мы не нашли способа регулярно побеждать. Как бы то ни было, «Динамо» ждут новые матчи, чемпионат ещё не закончен. Я постоянно мотивирован. Пытаюсь быть на высоте в каждом матче и не слишком заморачиваюсь насчёт нашего турнирного положения», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.