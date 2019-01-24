«Салават Юлаев» вышел в плей-офф

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 1:2. Благодаря этой победе подопечные Николая Цулыгина обеспечили себе участие в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина, их уже не сумеет догнать идущий на Востоке восьмым «Куньлунь».

Гол Умарка принёс «Салавату» победу над «Куньлунем»

Счёт был открыт на 11-й минуте встречи, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды гостей Максим Майоров. На старте второго периода китайский клуб восстановил равновесие в счёте благодаря голу Ондржея Витасека. На 56-й минуте подопечные Николая Цулыгина вновь вышли вперёд, точный бросок удался нападающему Линусу Умарку.



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