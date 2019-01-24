Цулыгин: игроки «Салавата» выждали, перетерпели и использовали моменты

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (2:1).



«Сегодня была очень активная и боевая игра. Соперник много бросал, бежал давить, действовал активно. С нашей стороны ребята выждали, перетерпели и использовали свои моменты. Молодцы, что в конце выстояли вчетвером и победили.



Изменили ли что-то по игре в сравнении со вчерашним матчем? Мы не собирались ничего менять, придерживались своего плана, старались играть так же, как до этого. Разбирали игру соперника, видели, за счёт чего они играют, и играли по ситуации», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Гол Умарка принёс «Салавату» победу над «Куньлунем»

Счёт был открыл на 11-й минуте встречи, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды гостей Максим Майоров. На старте второго периода китайский клуб восстановил равновесие в счёте благодаря голу Ондржея Витасека. На 56-й минуте подопечные Николая Цулыгина вновь вышли вперёд, точный бросок удался нападающему Линусу Умарку, принёсшему победу «Салавату».