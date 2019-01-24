«Металлург» — «Трактор»: Судницин бросил шайбу в Рясенского и пропустил гол

В первом периоде матча магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» команда гостей пропустила курьёзный гол. В безобидной ситуации вратарь челябинского клуба Александр Судницин попытался выбросить шайбу, но попал в ногу партнёру Евгению Рясенскому, после чего игровой снаряд залетел в пустые ворота.



Гол был в итоге записан на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова. Стоит отметить, что подопечные Алексея Тертышного пропустили шайбу, играя в численном большинстве.

Посмотреть видео курьёзной пропущенной шайбы в матче «Металлург» — «Трактор» также можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19