Фрэйзер: нужно найти способ, чтобы игра давалась «Куньлуню» без таких страданий

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2).



«Мы начали игру немного медленно, но потом сумели прийти в себя. По части самоотдачи и желания бороться претензий к игрокам нет. Мне нужно найти какой нибудь способ, чтобы игра давалась легче, без таких страданий. Чего не хватает в завершающей стадии? Я не люблю об этом говорить, игра вроде бы даётся, все бьются и стараются. Бывает, что-то не получается, не попадаем в пустые ворота, не удаётся забрасывать шайбу при выгодных ситуациях.



Доволен ли игрой в большинстве? Да, у нас были шансы, мы контролировали шайбу. Единственное, нам не хватало завершающего броска. Завтра опять будем работать над этим и готовиться к матчам с «Авангардом».

Хочу ли я прибавку в качестве, а не в количестве бросков? Нам надо бросать, и делать это ещё побыстрее. Мы хорошо играем и создаём давление, в принципе в этих двух играх вполне могли набрать четыре очка, в этом нет сомнений, но не получилось. Такое случается со многими командами, на данный момент моя работа — это исправить, долго ждать мы не можем, у нас нет на это времени», — передаёт слова Фрэйзера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.