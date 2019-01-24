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Р. Ротенберг: работаем с банками, чтобы можно было брать кредиты на катки

Р. Ротенберг: работаем с банками, чтобы можно было брать кредиты на катки
Хоккей / КХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг поделился мнением о ходе строительства новых хоккейных катков.

«В рамках стратегии развития хоккея до 2022 года планы по строительству 400 катков — это наша максимальная цель, и не факт, что мы сможем её добиться, но она достижима, и к ней надо стремиться. Но конкретные шаги уже делаются, и это приятно. Пока по госпрограмме утверждено строительство 50 катков, и пять появятся уже в этом году.

При этом помимо госпрограммы мы начинаем активно работать с банками, чтобы можно было взять, например, облегчённый кредит на строительство катка. В Москве, можно сказать, бум. Люди за свой счёт строят катки, появляются частные предприниматели, и если мы к четырёхлетней госпрограмме развития хоккея добавим, например, частное партнёрство, то способны построить и больше 400 катков», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

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