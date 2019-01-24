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СКА — «Барыс»: Дацюк вернулся в первое звено хозяев

СКА — «Барыс»: Дацюк вернулся в первое звено хозяев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы петербургского СКА и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 января, начало игры — в 19:30 мск.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундлблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Подколзин.

«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Асетов, Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов.

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