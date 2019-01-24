СКА — «Барыс»: Дацюк вернулся в первое звено хозяев

Стали известны составы петербургского СКА и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 января, начало игры — в 19:30 мск.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Рундлблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Подколзин.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Асетов, Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов.