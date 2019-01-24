«Металлург» победил «Трактор», у Загидулина — «сухарь»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Алексея Тертышного потерпели второе поражение подряд, «Металлург» выиграл три из последних пяти матчей.



Счёт был открыт на 19-й минуте после курьёзной ошибки голкипера «Трактора» Александра Судницина, шайбу записали на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова. Во втором периоде преимущество команды Йозефа Яндача упрочил гол молодого Павла Дорофеева, впервые забросившего в КХЛ. Больше в матче не было заброшенных шайб. Шат-аут оформил голкипер магнитогорского клуба Артём Загидулин.

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