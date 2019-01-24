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«Металлург» победил «Трактор», у Загидулина — «сухарь»

«Металлург» победил «Трактор», у Загидулина — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Алексея Тертышного потерпели второе поражение подряд, «Металлург» выиграл три из последних пяти матчей.

Счёт был открыт на 19-й минуте после курьёзной ошибки голкипера «Трактора» Александра Судницина, шайбу записали на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова. Во втором периоде преимущество команды Йозефа Яндача упрочил гол молодого Павла Дорофеева, впервые забросившего в КХЛ. Больше в матче не было заброшенных шайб. Шат-аут оформил голкипер магнитогорского клуба Артём Загидулин.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Береглазов – 18:24 (4x5), 2:0 – Дорофеев (Булирж, Платонов) – 35:51 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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