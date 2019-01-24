Яндач: сегодня «Металлург» не играл в красивый хоккей

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями от выигранного матча с челябинским «Трактором» (2:0).



«Мы сегодня не играли в красивый хоккей. В первом периоде было много удалений — шесть минут. В конце периода случилась эта удачная ситуация, которая нам помогла. Во втором периоде мы улучшили игру, а как забили второй гол, так и вовсе в третьем периоде хорошо играли в организации обороны, держали результат, вели игру к победе. Рады, потому что в прошлом матче потеряли два очка, а сегодня набрали. Сейчас будем готовиться к «Автомобилисту» и СКА.



Поздравил Павла Дорофеева с дебютным голом? Да, он уже много игр в составе, хороший игрок, но надо было забить. Для него эта шайба стала отличным моментом. Отдали шайбу на память. Надеемся, он будет продолжать и забивать дальше», — цитирует Яндача официальный сайт клуба.