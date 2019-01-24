Тертышный: «Трактор» имел моменты, но без голов матч не выиграть

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (0:2).



«Соперника — с победой. По игре? Были достаточно неплохие два периода, мы имели хорошие моменты в большинстве и даже при игре «5 на 5». Но, не забивая голов, сложно выиграть матч», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» победил «Трактор», у Загидулина — «сухарь»

Счёт был открыт на 19-й минуте после курьёзной ошибки голкипера «Трактора» Александра Судницина, шайбу записали на защитника «Металлурга» Алексея Береглазова. Во втором периоде преимущество команды Йозефа Яндача упрочил гол молодого Павла Дорофеева, впервые забросившего в КХЛ. Больше в матче не было заброшенных шайб. Шат-аут оформил голкипер магнитогорского клуба Артём Загидулин.