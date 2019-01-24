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Фридман: у Бобровского есть варианты, но он не хочет давать «Коламбусу» список

Фридман: у Бобровского есть варианты, но он не хочет давать «Коламбусу» список
Хоккей / НХЛ

Известный североамериканский хоккейный обозреватель Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским. Российский вратарь не хочет подписывать новый контракт и летом может покинуть стан команды.

«В Коламбусе сохраняется тайна будущего Сергея Бобровского. «Мундиры» ведут грамотную стратегию, но есть понимание, что он рассматривает другие варианты. Одна из версий — Сергей и его агент Пол Теофанос провели несколько устных переговоров с другими клубами, но не хотят предоставлять «Коламбусу» письменный список вариантов. Как только они это сделают, «Коламбус» получит больше контроля над ситуацией», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

Пять команд НХЛ, куда могут обменять Бобровского
Он настолько хочет уйти, что даже не сидит на скамейке.

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