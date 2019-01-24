Томас: мой отец поражён уровнем КХЛ, он вообще удивлён современной игрой

Нападающий «Трактора» Кристиан Томас подвёл итоги матча с «Металлургом» (0:2). Напомним, форвард — сын известного в прошлом хоккеиста Стива Томаса.



«Курьёзный гол? Думаю, что это никак особо не повлияло, потому что у нас было достаточно моментов для взятия ворот «Металлурга». Иногда бывают рикошеты удачные, а иногда такие, как сегодня. То, что сегодня произошло, неудачно для нас, но что поделаешь?



У меня было несколько моментов? В первом случае у меня не получилось сработать момент до конца – я упал. Во втором неудачным оказался бросок. И в третьем случае не вышло. Бросал недостаточно точно.



Мой отец приезжал в декабре в Челябинск на две недели. Ему нравится уровень КХЛ. Он им даже удивлён и поражён. Вообще, он удивлен тем уровнем хоккея, в который играют сейчас. При этом ему нравится вспоминать о прошлых временах. И для него это очень теплые воспоминания», — цитирует игрока официальный сайт «Металлурга».