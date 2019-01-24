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«Локомотив» одержал пятую победу подряд, разгромив «Слован»

«Локомотив» одержал пятую победу подряд, разгромив «Слован»
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке разгромил братиславский «Слован», встреча завершилась со счётом 7:0. Для подопечных Дмитрия Квартальнова победа стала пятой подряд, братиславский коллектив потерпел девятое кряду поражение.

Счёт был открыт на 13-й минуте: голом отметился нападающий команды хозяев Николай Коваленко. Во втором периоде «Локомотив» сумел забить трижды усилиями Данил Юртайкин, Рушан Рафиков и Степан Санников. На 47-й минуте Егор Коршков увеличил разницу в счёте до пяти шайб. До конца встречи ярославцы забили ещё дважды усилиями Александра Елесина и Юртайкина, оформившего дубль. Сухой матч оформил голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
7:0
1:0, 3:0, 3:0
Слован
Братислава
1:0 – Коваленко (Иванов, Каюмов) – 12:06 (5x4), 2:0 – Юртайкин – 27:54 (5x5), 3:0 – Рафиков (Иванов, Осипов) – 37:08 (5x4), 4:0 – Санников (Афанасьев, Алексеев) – 38:52 (5x5), 5:0 – Коршков (Денисенко, Осипов) – 46:43 (5x5), 6:0 – Елесин (Аверин, Локтионов) – 51:13 (5x4), 7:0 – Юртайкин (Черепанов, Алексеев) – 51:40 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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