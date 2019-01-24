«Локомотив» оформил путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал разгромную победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 7:0. Для подопечных Дмитрия Квартальнова победа стала пятой подряд, команда обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина третьей на Западе после ЦСКА и СКА.



«Локомотив» одержал пятую победу подряд, разгромив «Слован»

Счёт был открыт на 13-й минуте: голом отметился нападающий команды хозяев Николай Коваленко. Во втором периоде «Локомотив» сумел забить трижды усилиями Данил Юртайкин, Рушан Рафиков и Степан Санников. На 47-й минуте Егор Коршков увеличил разницу в счёте до пяти шайб. До конца встречи ярославцы забили ещё дважды усилиями Александра Елесина и Юртайкина, оформившего дубль. Сухой матч оформил голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов.