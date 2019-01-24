«Нэшвилл» отправил на драфт отказов защитника Битетто

Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» отправил на драфт отказов защитника Энтони Битетто, информирует «твиттер» Complete Hockey News. По правилам Национальной хоккейной лиги, теперь хоккеиста в течение 24 часов может забрать с драфта отказов бесплатно любой клуб лиги.



В январе 2018 года Битетто подписал с командой новый контракт с годовой зарплатой $ 650 тыс.



В текущем регулярном чемпионате 28-летний американский защитник принял участие в 18 встречах, сумев записать в актив три результативные передачи при показателе полезности "+1" и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 с половиной минут за матч.



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