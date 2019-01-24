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Орсаг: никому не нравится положение «Слована» в таблице и его игра

Орсаг: никому не нравится положение «Слована» в таблице и его игра
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал разгром от «Локомотива» (0:7):

«В первую очередь хочу поздравить «Локомотив» с безоговорочной победой. Соперник был во всём лучше в этой игре. В первом периоде нас держал в игре вратарь. Во втором периоде было много непонятных удалений, а после 4:0 команда рассыпалась и перестала играть.

Как реагируют болельщики на нашу игру? Никому не нравится наше положение в таблице и то, как мы играем. Кончено, это влияет на посещаемость. Но это возможность для многих ребят набраться опыта. Почему не поменяли вратаря? Мы обсудили этот вопрос с тренером вратарей и приняли такое решение, потому что второй вратарь не был готов, у него проблемы, и через два дня он должен играть», — передаёт слова Орсага корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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