Квартальнов: нужно благодарить тренеров, воспитавших молодёжь «Локомотива»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупную домашнюю победу в матче с братиславским «Слованом» (7:0).



«У нас многое получалось, и, когда это всё реализуется в голы, нам приятно. В нужный момент сработало большинство. Все ребята — молодцы.



Буду ли дальше доверять спецбригаде Иванова в большинстве? Мы очень довольны, что они забили. Они заслужили шанс дальше играть в большинстве.



Будет ли дальше в составе так много ярославских воспитанников? Будет. Надо сказать слова благодарности тренерам, которые работали с этой молодёжью, воспитывали их, дали шанс. Мы их только подготовили и направили», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд, разгромив «Слован»