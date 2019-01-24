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Квартальнов: нужно благодарить тренеров, воспитавших молодёжь «Локомотива»

Квартальнов: нужно благодарить тренеров, воспитавших молодёжь «Локомотива»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупную домашнюю победу в матче с братиславским «Слованом» (7:0).

«У нас многое получалось, и, когда это всё реализуется в голы, нам приятно. В нужный момент сработало большинство. Все ребята — молодцы.

Буду ли дальше доверять спецбригаде Иванова в большинстве? Мы очень довольны, что они забили. Они заслужили шанс дальше играть в большинстве.

Будет ли дальше в составе так много ярославских воспитанников? Будет. Надо сказать слова благодарности тренерам, которые работали с этой молодёжью, воспитывали их, дали шанс. Мы их только подготовили и направили», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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