И. Воробьёв: хорошая проверка, СКА всё время играет от себя

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигрыша в матче с астанинским «Барысом» (3:2 Б).



«Игра плей-оффская, жёсткая, хорошая проверка. Наконец-то выиграли по буллитам. СКА всё время играет от себя», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА взял верх над «Барысом» в серии буллитов

Счёт был открыт на 16-й минуте — точным броском отметился защитник команды хозяев Антон Белов. «Барыс» сумел восстановить равновесие на табло во втором периоде благодаря голу Джесси Блэкера. На 49-й минуте подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд — шайбу забросил Брэндон Боченски. На 56-й минуте Владислав Гавриков снова сравнял счёт. Остаток основного времени и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов СКА одержал победу благодаря броску Николая Прохоркина.