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Хафизуллин – об обороне СКА: хотелось бы лучше, но не с банщиками же играем

Хафизуллин – об обороне СКА: хотелось бы лучше, но не с банщиками же играем
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Динар Хафизуллин подвёл итоги матча с «Барысом» (3:2 Б).

«Барыс» — хорошая команда, идёт на третьем месте, с ней тяжело играть. Так и ожидалось. Может, «Барыс» достоин и первого места на Востоке, они на самом деле хорошо играют. Уже не помню, что не поделили с Блэкером, уже 20 минут прошло.

Оборона СКА? Хотелось бы лучше, но не с банщиками же играем, команды все хорошие. Тяжело, и нападающие все быстрые, может, не всегда справляемся, но стараемся. Токранова и Херсли ещё как не хватает, мы их все ждём.

В таблицу за весь сезон ни разу не заглядывал, не знаю, что там творится. Знаю, что победитель «регулярки» ещё ни разу не выигрывал Кубок. Как будет, так будет, у нас даже разговоров об этом нет, нам всё равно.

В прошлой игре в большинстве забили, сегодня не забили. Продолжим работать над этим компонентом, видео смотрим.

В «Юбилейном» я только тренировался, ни разу не играл, ни разу не выходил на лёд на основной площадке», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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