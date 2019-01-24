Хафизуллин – об обороне СКА: хотелось бы лучше, но не с банщиками же играем

Защитник СКА Динар Хафизуллин подвёл итоги матча с «Барысом» (3:2 Б).



«Барыс» — хорошая команда, идёт на третьем месте, с ней тяжело играть. Так и ожидалось. Может, «Барыс» достоин и первого места на Востоке, они на самом деле хорошо играют. Уже не помню, что не поделили с Блэкером, уже 20 минут прошло.



Оборона СКА? Хотелось бы лучше, но не с банщиками же играем, команды все хорошие. Тяжело, и нападающие все быстрые, может, не всегда справляемся, но стараемся. Токранова и Херсли ещё как не хватает, мы их все ждём.



В таблицу за весь сезон ни разу не заглядывал, не знаю, что там творится. Знаю, что победитель «регулярки» ещё ни разу не выигрывал Кубок. Как будет, так будет, у нас даже разговоров об этом нет, нам всё равно.



В прошлой игре в большинстве забили, сегодня не забили. Продолжим работать над этим компонентом, видео смотрим.



В «Юбилейном» я только тренировался, ни разу не играл, ни разу не выходил на лёд на основной площадке», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.