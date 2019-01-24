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Дорофеев — о дебютной шайбе: эмоции положительные — не знал, куда кинуться

Дорофеев — о дебютной шайбе: эмоции положительные — не знал, куда кинуться
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев поделился эмоциями от выигранного матча с «челябинским Трактором» (2:0), где он забил свой первый гол в КХЛ.

«Эмоции только положительные, невозможно передать! Не знал, куда кинуться. Тяжело было, но наконец удалось забить и помочь команде выиграть матч. Игра получилась в каком-то смысле безголевой, мы терпели и пришли к этому результату, забив голы.

Что долго говорил Расмуссен на скамейке после моего гола? Подбадривал, говорил, что надо больше, надо ещё, надо с каждой сменой играть ещё лучше», — приводит слова хоккеиста официальный сайт магнитогорской команды.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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