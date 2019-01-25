«Лос-Анджелес» обменял в «Чикаго» права на Доминика Кубалика

«Лос-Анджелес Кингз» обменял в «Чикаго Блэкхоукс» права на чешского форварда Доминика Кубалика, выступающего сейчас за «Амбри-Пиотту» в чемпионате Швейцарии, информирует официальный сайт НХЛ. «Короли» получили взамен выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2019.

23-летний чех, который в 2017 году заключил контракт с «Салаватом Юлаевым», но в итоге так и не сыграл за уфимский клуб в КХЛ, сейчас возглавляет гонку бомбардиров швейцарской лиги с 43 (18+25) очками в 37 матчах. Контракт с «Амбри-Пиоттой» рассчитан до конца сезона-2019/20.

«Лос-Анджелес» задрафтовал Кубалика в 2013 году под общим 191-м номером в седьмом раунде. Отмечается, что в юниорской команде «Садбери Вулвз» он выступал вместе с другим нападающим «Чикаго» Домиником Кагуном.