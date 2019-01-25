«Колорадо» начнёт переговоры с Рантаненом о новом контракте по окончании сезона

Форвард Микко Рантанен и «Колорадо Эвеланш» планируют дождаться окончания сезона, чтобы приступить к переговорам по новому контракту. Об этом заявил журналист Люк Фокс со ссылкой на хоккеиста.

Этот сезон является для 22-летнего финна последним по контракту новичка. Летом 2019 года он может стать ограниченно свободным агентом.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 74 (23+51) очка в 50 матчах. Он занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая от лидера – Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» – на четыре очка.

В ближайший уик-энд (26-27 января) финский нападающий впервые в карьере примет участие в Матче звёзд НХЛ, который пройдёт в Сан-Хосе.

Рантанен является серебряным призёром чемпионата мира 2016 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд.