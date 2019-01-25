Давыдов: переход на двухочковую систему — слабое решение КХЛ. Надо исправлять

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о формуле регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19.

«Впервые в истории отечественного клубного хоккея мы вышли на 62-матчевый регулярный чемпионат, и я считаю, что это правильный шаг. В своё время в первенствах СССР мы проводили не больше 44 встреч, хотелось играть больше, пусть даже у нас был очень насыщенный международный сезон. С одной стороны, действительно не все игры в НХЛ и КХЛ смотрятся, с другой — хоккеисты получают большие деньги и обязаны давать спектакли на регулярной основе. Кстати, я видел информацию о том, что первые матчи КХЛ в новом году показали рекордную посещаемость. Это говорит о том, что в новогодние каникулы страна пошла на хоккей и наш вид спорта народу стабильно интересен. Это большой плюс.



На Западе небольшая интрига ещё сохраняется, а вот Восток, в отличие от прошлых сезонов, просел — кубковая восьмёрка там ушла в отрыв. Это существенный недостаток нынешнего чемпионата. Ещё летом не понял, зачем мы перешли на двухочковую систему. Три очка за победу в основное время заставляли команды идти вперёд и рисковать, это отражалось на психологии и отдельных хоккеистов, и команд в целом. В результате перестановки в таблице шли после каждого тура, а кубковые путёвки разыгрывались в самых последних турах. При нынешней же системе увеличилось количество овертаймов, при ничейных счетах после второго периода в третьем периоде уже никто не рискует, идёт осторожный, закрытый хоккей. Да и вообще неправильно, когда победа в овертайме оценивается так же, как в основное время. Сейчас в мировом спорте отчётливо видна тенденция на увеличение зрелищности, на риск, мы же сделали шаг в обратном направлении. Считаю, что это слабое решение нужно исправлять", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.