Карлссон — о переговорах с «Сан-Хосе»: подходит время принимать решение

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон прокомментировал переговоры с клубом о новом контракте. Летом швед может стать неограниченно свободным агентом. При этом после дедлайна он будет иметь право подписать с «Шаркс» контракт сроком до восьми лет (до дедлайна – до семи).

«Да, подходит время принимать решение. Мы все знаем, что этого никак не избежать. Вы будете говорить об этом, я буду думать об этом. Переговоры с «Шаркс»? У нас нет какого-то графика. Все вопросы будут рассматриваться в приватной обстановке.

Клуб и менеджмент были великолепны с того самого момента, как мы прибыли сюда. «Сан-Хосе» сделал всё возможное, чтобы предоставить нам больше информации, необходимой для принятия правильного решения. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы принять наилучшее из возможных решений», – цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.