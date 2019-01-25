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Макдэвид: я в «Эдмонтоне», чтобы быть частью на пути к успеху. Уйти не захочу

Макдэвид: я в «Эдмонтоне», чтобы быть частью на пути к успеху. Уйти не захочу
Хоккей / НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид не стал комментировать отставку генерального менеджера Питера Чиарелли, но поделился мнением о ситуации вокруг команды.

«Буду с нетерпением ждать возможности доказать всем, что они ошибаются. Когда дела у команды идут не очень хорошо, это возможность для нас. В медиа и вокруг команды сейчас много негатива, и мы можем доказать, что люди ошибаются насчёт нас.

Нужно верить в то, что мы можем всё изменить. Как я сказал на днях, если кто-то не разделяет эту позицию, ему лучше не быть здесь. В поражениях нет ничего приятного ни для меня, ни для других. Всем хочется побеждать, и мы должны работать над этим.

Могу ли я достичь точки, при которой сам захочу уйти? Это не тот случай. Я здесь, чтобы быть частью на пути к успеху, и это всё, что я могу сказать», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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