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«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
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Видеотрансляции матчей КХЛ 25 января доступны на «Чемпионате»

Видеотрансляции матчей КХЛ 25 января доступны на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 25 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из этих игр.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 25 января:

19:00. «Нефтехимик» — «Автомобилист»
19:30. «Витязь» — «Северсталь»
19:30. «Динамо» М — «Спартак»
19:30. «Йокерит» — «Торпедо».

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