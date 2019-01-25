Видеотрансляции матчей КХЛ 25 января доступны на «Чемпионате»

Сегодня, 25 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из этих игр.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 25 января:
19:00. «Нефтехимик» — «Автомобилист»
19:30. «Витязь» — «Северсталь»
19:30. «Динамо» М — «Спартак»
19:30. «Йокерит» — «Торпедо».