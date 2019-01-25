Станислав Галимов и Александр Кучерявенко внесены в список травмированных КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Александр Кучерявенко помещён в список травмированных до 22 февраля, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 31-летний нападающий забросил 7 шайб и сделал 12 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+9".

Также в список травмированных внесён голкипер «Торпедо» Станислав Галимов. 30-летний вратарь в нынешнем чемпионате одержал 13 побед в 28 матчах. В среднем за игру Станислав пропускает 2,65 шайбы и отражает 92,3% бросков. Галимов получил повреждение на первой минуте матча регулярного чемпионата со «Спартаком».

Ранее в лазарет были помещены защитник «Спартака» Андрей Кутейкин и защитник ХК «Сочи» Зият Пайгин.