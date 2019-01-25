Гол Александра Овечкина вошёл в топ-10 за первую половину сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига представила топ-10 голов первой половины сезона. Лучшим стал гол форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса в ворота «Баффало Сэйбрз», забитый на последних секундах овертайма. В топ-10 вошёл и гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

10. Энтони Дюклер («Коламбус Блю Джекетс»)

9. Джефф Питри («Монреаль Канадиенс»)

8. Александр Овечкин («Вашингтон») – гол из хет-трика во втором матче подряд

7. Мэтт Дюшейн («Оттава Сенаторз»)

6. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

5. Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»)

4. Том Кюнхакль («Нью-Йорк Айлендерс»)

3. Нил Пионк («Нью-Йорк Рейнджерс»)

2. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)

1. Остон Мэттьюс («Торонто»).

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