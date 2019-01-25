Гол Александра Овечкина вошёл в топ-10 за первую половину сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига представила топ-10 голов первой половины сезона. Лучшим стал гол форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса в ворота «Баффало Сэйбрз», забитый на последних секундах овертайма. В топ-10 вошёл и гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
10. Энтони Дюклер («Коламбус Блю Джекетс»)
9. Джефф Питри («Монреаль Канадиенс»)
8. Александр Овечкин («Вашингтон») – гол из хет-трика во втором матче подряд
7. Мэтт Дюшейн («Оттава Сенаторз»)
6. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
5. Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»)
4. Том Кюнхакль («Нью-Йорк Айлендерс»)
3. Нил Пионк («Нью-Йорк Рейнджерс»)
2. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)
1. Остон Мэттьюс («Торонто»).
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