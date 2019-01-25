Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Стэмкос: у Кучерова абсолютно всё про хоккей, это просто безумие

Стэмкос: у Кучерова абсолютно всё про хоккей, это просто безумие
Хоккей / НХЛ

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о лучшем бомбардире регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Никите Кучерове.

«Люди не понимают, насколько усердно он работает, особенно за пределами льда. Абсолютно всё у него про хоккей. Он пишет мне смс — ты видел этот гол, видел как сыграл парень в том эпизоде, обратил внимание, сколько этот парень отыграл в том матче? Это просто безумие, насколько он любит хоккей и хочет стать лучшим», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Российский форвард на момент остановки чемпионата на Матч звёзд НХЛ лидирует в зачёте «Арт Росс Трофи» с 78 (22+56) очками в 49 встречах, на четыре очка опережая форварда «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена.

Кучеров — фаворит «Харт Трофи» по версии Ассоциации журналистов
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент