Стэмкос: у Кучерова абсолютно всё про хоккей, это просто безумие

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о лучшем бомбардире регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Никите Кучерове.

«Люди не понимают, насколько усердно он работает, особенно за пределами льда. Абсолютно всё у него про хоккей. Он пишет мне смс — ты видел этот гол, видел как сыграл парень в том эпизоде, обратил внимание, сколько этот парень отыграл в том матче? Это просто безумие, насколько он любит хоккей и хочет стать лучшим», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Российский форвард на момент остановки чемпионата на Матч звёзд НХЛ лидирует в зачёте «Арт Росс Трофи» с 78 (22+56) очками в 49 встречах, на четыре очка опережая форварда «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена.