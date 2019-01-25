Розыгрыш билетов на матч «Динамо» (Москва) — «Металлург»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются три пары билетов на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Москва) — «Металлург».

Для того чтобы претендовать на получение билетов, необходимо подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Итоги конкурса будут подведены 29 января в 16:41 мск.



Матч «Динамо» (Москва) — «Металлург» состоится 31 января в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, московская команда набрала 59 очков в 52 матчах. Магнитогорский клуб располагается на четвёртом месте на Востоке, подопечные Йозефа Яндача набрали 72 очка в 52 играх.