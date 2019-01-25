Кучеров: «Тампа» могла привезти на Матч звёзд и больше игроков

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о представительстве «молний» на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги. Помимо самого Кучерова в Сан-Хосе приехали вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский и капитан команды Стивен Стэмкос.

«Очень рад видеть их здесь. Это говорит о том, какая у нас команда и сколько людей, заслуживающих представлять её на таком мероприятии. Мы могли бы привезти и больше, но в силу некоторых обстоятельств этого не вышло», – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Российский форвард на момент остановки чемпионата на Матч звёзд НХЛ лидирует в зачёте «Арт Росс Трофи» с 78 (22+56) очками в 49 встречах, на четыре очка опережая форварда «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена.