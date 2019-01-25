Индрашис: с удовольствием бы остался в «Динамо» надолго, тут мне всё нравится

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис в преддверии матчей со «Спартаком» и рижским «Динамо» поделился мнением о причинах поражений бело-голубых во всех играх нынешнего сезонами с этими соперниками.

«Я и сам не понимаю. Ведь есть же и «Йокерит», который не может хорошо играть с нами. И нет чёткого и однозначного ответа на вопрос, почему так матчи складываются. Есть понятие — «неудобный соперник». Может, это рижане и спартаковцы как-то по-другому играют против нас, но у нас сейчас опять с ними встречи. Думаю, что мы эти неприятные традиции сломаем. Ждём установки на матч. Но я думаю, что главное — забивать голы. И чтобы это делало не одно звено, о чём тренер постоянно нам твердит. Это и решит судьбу дерби.

Почему так поздно сменил обстановку? Играть каждый сезон в новом клубе я точно не хочу. Мне нравилось играть дома. Но сейчас я понял, что настало время перемен. И вот теперь я в Москве. Уже обжился в клубе. И с удовольствием остался бы в «Динамо» надолго. Мне тут всё нравится», — цитирует Индрашиса официальный сайт «Динамо».