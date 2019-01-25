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Н. Кулёмин: уровень КХЛ вырос, немало мастеров возвращаются из Северной Америки

Н. Кулёмин: уровень КХЛ вырос, немало мастеров возвращаются из Северной Америки
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин поделился мнением об уровне Континентальной хоккейной лиги.

«Считаю, что уровень нашего чемпионата подрос. Команды выровнялись — стало больше коллективов, способных бороться в каждой игре. Очень много мастеровитых и техничных ребят. Тем более крупные площадки делают своё дело — дают больше времени на принятие решений. За счёт этого в КХЛ больше отдают передач и, соответственно, появляется больше техничных игроков.

Тяжело сравнивать с локаутом, потому что тогда приехало много ребят из НХЛ. Почти в каждой команде была пятёрка топ-хоккеистов из-за океана. Было интересно играть против них, но хоккей тогда в лиге был немного другой. Тем не менее и сейчас в КХЛ возвращаются немало мастеров из Северной Америки, и здесь они показывают игру высокого качества», — приводят слова Кулёмина «Известия».

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